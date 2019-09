தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் எல்லையில் பாக். துப்பாக்கிச் சூடு: “பயத்தில் அலறிய குழந்தைகள் விரைந்து பத்திரமாக மீட்ட இந்திய ராணுவம்” + "||" + J&K Indian Army rescue school children as Pakistani forces open fire along LoC in Poonch

காஷ்மீர் எல்லையில் பாக். துப்பாக்கிச் சூடு: “பயத்தில் அலறிய குழந்தைகள் விரைந்து பத்திரமாக மீட்ட இந்திய ராணுவம்”