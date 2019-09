இராணுவத்தில் பணியாற்றி இறந்த மோப்ப நாய்க்கு பாதுகாப்புத் துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் இரங்கல்

பல்வேறு மிகச்சிறந்த சேவைகளினால் பல்வேறு படைப்பிரிவுகளில் மிகுந்த அன்பைப் பெற்றுள்ள டச்சு ஷெப்பர்டு வகையைச் சேர்ந்த மோப்ப நாய் இது. இந்த நாயின் இழப்பு ராணுவத்தினரிடையே மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேற்று டுவிட்டர் பக்கங்களில் ராணுவ உயரதிகாரிகள் பலரும் தங்கள் கண்ணீர் அஞ்சலியை நாயின் பல்வேறு புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அதன் பெருமைகளைக் கூறி பதிவிட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில் மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ள இரங்கல் அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:

The Raksha Mantri has expressed his condolences at the death of 'Dutch' a ‘Canine Soldier’ who recently died after serving the Army and the nation for years.



‘Dutch’ was a decorated dog of #EasternCommand who was instrumental in identifying IEDs in various CI/CT Ops. pic.twitter.com/C88RJnlG29