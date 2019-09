தேசிய செய்திகள்

இந்திய எல்லை அருகே புதைக்கப்பட்ட 13.72 கிலோ ஹெராயினை பஞ்சாப் போலீசார் மீட்டனர் + "||" + Punjab police have recovered 13.72 kg of heroin buried near the Indian border

