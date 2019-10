தேசிய செய்திகள்

நவராத்திரி விழா; காஷ்மீரின் வைஷ்ணோ தேவி ஆலயத்திற்கு 3.64 லட்சம் பக்தர்கள் வருகை + "||" + Kashmir: Mata Vaishno Devi Shrine recorded the highest number of pilgrims 3,64,643 during Navratri

