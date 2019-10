தேசிய செய்திகள்

The attack was to prevent terrorists infiltrating the Kashmir border Bibin Rawat

காஷ்மீர் எல்லையில் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்கவே தாக்குதல்- பிபின் ராவத்