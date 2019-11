தேசிய செய்திகள்

இந்திய பத்திரிகையாளர்களும் குறிவைப்பு: உலகம் முழுவதும் ‘வாட்ஸ்-அப்’ தகவல்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக அதிர்ச்சி தகவல் - மத்திய அரசு விளக்கம் கேட்கிறது + "||" + All over the world whatsapp information spy Trauma information The federal government is asking for clarification

இந்திய பத்திரிகையாளர்களும் குறிவைப்பு: உலகம் முழுவதும் ‘வாட்ஸ்-அப்’ தகவல்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக அதிர்ச்சி தகவல் - மத்திய அரசு விளக்கம் கேட்கிறது