தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்த பயணிகள் வாகனம்; 16 பேர் பலி + "||" + 16 dead as passenger vehicle falls into gorge in J-K's Doda

காஷ்மீரில் பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்த பயணிகள் வாகனம்; 16 பேர் பலி