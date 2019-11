தேசிய செய்திகள்

அசாமில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.6 ஆக பதிவு + "||" + Earthquake of magnitude 4.6 occurred at 1840 hours in Karbi Anglong district in Assam

