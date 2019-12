தேசிய செய்திகள்

3 நாள் சுற்றுப்பயணம் முடிந்தது; கோத்தபய ராஜபக்சே இலங்கை திரும்பினார் + "||" + The 3-day tour was over; Gotabhaya Rajapaksa returned to Sri Lanka

3 நாள் சுற்றுப்பயணம் முடிந்தது; கோத்தபய ராஜபக்சே இலங்கை திரும்பினார்