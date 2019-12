தேசிய செய்திகள்

2020-ம் ஆண்டில் ஆசியாவிலேயே அதிக அளவில் இந்தியாவில் ஊழியர்களின் சம்பள விகிதம் உயரக்கூடும் + "||" + Salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020, highest in Asia: Report

2020-ம் ஆண்டில் ஆசியாவிலேயே அதிக அளவில் இந்தியாவில் ஊழியர்களின் சம்பள விகிதம் உயரக்கூடும்