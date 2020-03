தேசிய செய்திகள்

டெல்லி வன்முறையின்போது துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டிய ஷாருக் என்பவர் கைது + "||" + Man who was seen pointing gun at cops during Delhi violence last week, arrested from UP's Bareilly.

