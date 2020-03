தேசிய செய்திகள்

டெல்லி வன்முறை; சபாநாயகர் மீது காகிதங்கள் வீச்சு - நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் மீண்டும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு + "||" + Both Houses of Parliament adjourned throughout the day

டெல்லி வன்முறை; சபாநாயகர் மீது காகிதங்கள் வீச்சு - நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் மீண்டும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு