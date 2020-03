தேசிய செய்திகள்

நெருக்கடிக்குள்ளான யெஸ் வங்கியில் பூரி ஜெகநாதர் கோவில் ரூ.545 கோடி டெபாசிட் - பக்தர்கள் கவலை + "||" + Rs 545 crore deposit of Puri Jagannath Temple at Yes Bank in crisis Devotees are concerned

நெருக்கடிக்குள்ளான யெஸ் வங்கியில் பூரி ஜெகநாதர் கோவில் ரூ.545 கோடி டெபாசிட் - பக்தர்கள் கவலை