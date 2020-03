தேசிய செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறியுடன் வந்தவர் பற்றி அரசுக்கு தெரிவித்ததால் வேலை நீக்கம்: தனியார் ஆஸ்பத்திரி மீது பெண் டாக்டர் புகார் + "||" + About the one who came up with the Corona sign If the government had sacked: Private hospital female doctor on the complaint

கொரோனா அறிகுறியுடன் வந்தவர் பற்றி அரசுக்கு தெரிவித்ததால் வேலை நீக்கம்: தனியார் ஆஸ்பத்திரி மீது பெண் டாக்டர் புகார்