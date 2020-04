தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவல் : ஊரடங்கின் தாக்கத்தை இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகுதான் அளவிட முடியும் -நிபுணர்கள் + "||" + Lockdown’s impact can be gauged only after two weeks, say experts

கொரோனா வைரஸ் பரவல் : ஊரடங்கின் தாக்கத்தை இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகுதான் அளவிட முடியும் -நிபுணர்கள்