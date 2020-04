தேசிய செய்திகள்

நிஜாமுதீன் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற 275 வெளிநாட்டினரை கண்டறிந்து போலீசார் தனிமைப்படுத்தினர் + "||" + Nizamuddin Markaz: 275 foreign nationals who participated in Tablighi Jamaat event quarantined in Delhi Nizamuddin Markaz: 275 foreign nationals who participated in Tablighi Jamaat event quarantined in Delhi

நிஜாமுதீன் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற 275 வெளிநாட்டினரை கண்டறிந்து போலீசார் தனிமைப்படுத்தினர்