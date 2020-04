தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கிற்கு பிந்தைய திட்டம் என்ன? விஞ்ஞானிகள்-மருத்துவர்கள் அடங்கிய 800 பேர் மத்திய அரசிற்கு கேள்வி + "||" + Over 800 scientists, doctors call upon government to reveal post-lockdown plan

ஊரடங்கிற்கு பிந்தைய திட்டம் என்ன? விஞ்ஞானிகள்-மருத்துவர்கள் அடங்கிய 800 பேர் மத்திய அரசிற்கு கேள்வி