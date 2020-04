தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் 30 சதவீத மாவட்டங்களுக்கு பரவி உள்ளது + "||" + Coronavirus has spread to 30% of India's districts

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் 30 சதவீத மாவட்டங்களுக்கு பரவி உள்ளது