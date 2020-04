தேசிய செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சையின் போது மருத்துவ ஊழியர்களை அவமதித்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு - உத்தரபிரதேச போலீசார் நடவடிக்கை + "||" + Case filed against insulting medical staff during Corona treatment - action by Uttar Pradesh police

கொரோனா சிகிச்சையின் போது மருத்துவ ஊழியர்களை அவமதித்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு - உத்தரபிரதேச போலீசார் நடவடிக்கை