இந்தியாவில் 21 வயது முதல் 40 வயது இடைப்பட்டவர்களே 42 சதவீதம் கொரோனாவால் பாதிப்பு + "||" + ''42% corona positive cases are aged between 21 and 40 years'' (Ld with correction)

