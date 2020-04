தேசிய செய்திகள்

இந்திய மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு போராடி கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி பெறுவோம் - ராகுல் காந்தி சூளுரை + "||" + All the people of India will fight together and win the war against corona virus - Rahul Gandhi

இந்திய மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு போராடி கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி பெறுவோம் - ராகுல் காந்தி சூளுரை