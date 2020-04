தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனை வசதிகளை அதிகரிக்க வேண்டும் - மந்திரிகள் குழு சிபாரிசு + "||" + Coroners testing facilities want to increase - recommendation of the Committee of Ministers

கொரோனா பரிசோதனை வசதிகளை அதிகரிக்க வேண்டும் - மந்திரிகள் குழு சிபாரிசு