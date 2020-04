தேசிய செய்திகள்

அத்தியாவசிய உணவு பொருட்களை பதுக்கினால் கடும் நடவடிக்கை"- மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தல் + "||" + Centre asks states to ensure availability of essential goods during coronavirus lockdown by invoking EC Act

அத்தியாவசிய உணவு பொருட்களை பதுக்கினால் கடும் நடவடிக்கை"- மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தல்