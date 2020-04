தேசிய செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு தேவையான உணவு தானியம் கையிருப்பில் உள்ளது - மத்திய மந்திரி பஸ்வான் தகவல் + "||" + The food staple for 9 months has been in the stockpile - Union Minister Baswan informed

9 மாதங்களுக்கு தேவையான உணவு தானியம் கையிருப்பில் உள்ளது - மத்திய மந்திரி பஸ்வான் தகவல்