தேசிய செய்திகள்

சீனாவில் இருந்து வரவேண்டிய கொரோனா சோதனைக்கருவி ஏப்ரல் 15-ந்தேதி வந்து சேரும் - ஐ.சி.எம்.ஆர் + "||" + Covid-19 test kits ordered from China to arrive on April 15

சீனாவில் இருந்து வரவேண்டிய கொரோனா சோதனைக்கருவி ஏப்ரல் 15-ந்தேதி வந்து சேரும் - ஐ.சி.எம்.ஆர்