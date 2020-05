தேசிய செய்திகள்

வெற்றிப்பாதையில் இந்தியா: கொரோனாவில் இருந்து குணமடைவோர் விகிதம் அதிகரித்து வருகிறது - மத்திய மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் தகவல் + "||" + India on the road to success: Corona recovery rate is rising - Harshavardhan

