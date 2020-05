தேசிய செய்திகள்

கிளப், ஓட்டல்கள், பார்கள்,உணவகங்களில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய கர்நாடக அரசு அனுமதி + "||" + Karnataka government permits pubs, clubs and bars to sell liquor till May 17

கிளப், ஓட்டல்கள், பார்கள்,உணவகங்களில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய கர்நாடக அரசு அனுமதி