தேசிய செய்திகள்

அறிகுறியற்ற, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே ரெயில்களில் பயணிக்க அனுமதி + "||" + Only asymptomatic, confirmed ticket holders to be allowed on trains from tomorrow

அறிகுறியற்ற, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே ரெயில்களில் பயணிக்க அனுமதி