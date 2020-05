தேசிய செய்திகள்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாதந்தோறும் 800 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + 800 people to be tested for coronavirus COVID-19 monthly in every district: Health Ministry directs states

