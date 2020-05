தேசிய செய்திகள்

வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் நாட்டில் உள்ள எந்த ரேசன் கடையிலும் பொருட்கள் வாங்க அனுமதி -நிர்மாலா சீதாராமன் + "||" + One Nation, One Ration Card, Says Nirmala Sitharaman: Highlights

வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் நாட்டில் உள்ள எந்த ரேசன் கடையிலும் பொருட்கள் வாங்க அனுமதி -நிர்மாலா சீதாராமன்