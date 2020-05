தேசிய செய்திகள்

நகர்ப்புறங்களில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த புதிய உத்தி: அரசியல், மத தலைவர்களை களம் இறக்க முடிவு + "||" + New strategy to control corona in urban areas: Decision to field political and religious leaders

நகர்ப்புறங்களில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த புதிய உத்தி: அரசியல், மத தலைவர்களை களம் இறக்க முடிவு