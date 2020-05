தேசிய செய்திகள்

வங்கக்கடலில் அம்பன் புயல் தீவிரமடைந்து சூப்பர் புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது - வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Amphan Turns Into Super Cyclone, May Hit Bengal; PM Calls Meeting At 4 pm: 10 Points

வங்கக்கடலில் அம்பன் புயல் தீவிரமடைந்து சூப்பர் புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது - வானிலை ஆய்வு மையம்