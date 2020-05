தேசிய செய்திகள்

கேரள மாநிலத்தில் உள்நாட்டு விமான பயணிகளுக்கு தனிமைப்படுத்துதல் கட்டாயம் + "||" + In the State of Kerala For domestic airlines Isolation is mandatory

