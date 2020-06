தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக 8,380 பேருக்கு கொரோனா: இந்தியாவில் பலி எண்ணிக்கை 5 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + Corona for a maximum of 8,380 people in a single day: The number of casualties in India has exceeded five thousand

