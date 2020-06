தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதத்தின் மையமாக பாகிஸ்தான் உள்ளது இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை ஐ.நா அறிக்கை நிரூபிக்கிறது-இந்தியா + "||" + UN report vindicates New Delhi's long-standing position that Pakistan is epicentre of global terrorism: India

பயங்கரவாதத்தின் மையமாக பாகிஸ்தான் உள்ளது இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை ஐ.நா அறிக்கை நிரூபிக்கிறது-இந்தியா