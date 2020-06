தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஒரு நாள் கொரோனா பாதிப்பு 9 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + Over 9,000 Coronavirus Cases In India In A Single Day For First Time

இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஒரு நாள் கொரோனா பாதிப்பு 9 ஆயிரத்தை கடந்தது