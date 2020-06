தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்துள்ளது -மும்பை மாநகராட்சி + "||" + The growth rate of COVID-19 in Mumbai has halved coming down to 3.62 per cent on Thursday.

மும்பையில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்துள்ளது -மும்பை மாநகராட்சி