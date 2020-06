தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் தங்கள் டி.என்.ஏவில் சகிப்புத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன-ராகுல் காந்தி + "||" + India and US have tolerance streak in their DNA but lately that has disappeared: Rahul Gandhi

இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் தங்கள் டி.என்.ஏவில் சகிப்புத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன-ராகுல் காந்தி