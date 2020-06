தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு: எளிய மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்களை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் - சோனியா காந்தி + "||" + "Extend Supply Of Food Grains To Poor By 3 Months": Sonia Gandhi To PM

