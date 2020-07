தேசிய செய்திகள்

உலகம் சந்தித்துள்ள சவால்களுக்கு புத்தரின் கொள்கைகள் மூலம் தீர்வு பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Solution by the principles of Buddha PM Modi's speech

உலகம் சந்தித்துள்ள சவால்களுக்கு புத்தரின் கொள்கைகள் மூலம் தீர்வு பிரதமர் மோடி பேச்சு