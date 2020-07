தேசிய செய்திகள்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் 36 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி

In the past 24 hours, 36 Border Security Force personnel have been confirmed corona

