தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் உள்ள எந்தவொரு குழந்தைகள் காப்பகத்திலும் கொரோனா தொற்று இல்லை - உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + Coronavirus is not found in any child care center in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் உள்ள எந்தவொரு குழந்தைகள் காப்பகத்திலும் கொரோனா தொற்று இல்லை - உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு விளக்கம்