தேசிய செய்திகள்

காற்று வழியாக பரவும் கொரோனா வைரஸ்; பீதி அடைய தேவையில்லை- இந்திய நிபுணர் + "||" + Is Covid-19 airborne? Indian experts react to latest finding, say there is no need to panic

காற்று வழியாக பரவும் கொரோனா வைரஸ்; பீதி அடைய தேவையில்லை- இந்திய நிபுணர்