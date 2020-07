தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் அத்துமீறி நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய ராணுவ வீரர் வீரமரணம் + "||" + Army Personnel Killed in Ceasefire Violation by Pakistan in J&K's Rajouri District

பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் அத்துமீறி நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய ராணுவ வீரர் வீரமரணம்