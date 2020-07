தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவை ஒழிக்க முடியும் என தாராவி உலகுக்கு காட்டியுள்ளது - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே + "||" + Tarawi has shown to the world that corona can be eradicated First Minister Uttam Thackeray

கொரோனாவை ஒழிக்க முடியும் என தாராவி உலகுக்கு காட்டியுள்ளது - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே