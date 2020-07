தேசிய செய்திகள்

சச்சின் பைலட்டுக்காக கதவைத் திறந்து வைக்க ராகுல் காந்தி விரும்புவதாக காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தகவல் + "||" + Rahul Gandhi Keen To Keep Door Open For Sachin Pilot: Congress Sources

சச்சின் பைலட்டுக்காக கதவைத் திறந்து வைக்க ராகுல் காந்தி விரும்புவதாக காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தகவல்