தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் கனமழையால் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்து விபத்து ; 3 பேர் பலி, 7 பேர் காயம் + "||" + Three killed, 7 injured as two building collapses in Mumbai due to heavy rains

மும்பையில் கனமழையால் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்து விபத்து ; 3 பேர் பலி, 7 பேர் காயம்