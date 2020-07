தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை 1.40 கோடி கொரோனா மாதிரி பரிசோதனைகள் + "||" + Over 40,000 Coronavirus Cases In India In 24 Hours For 1st Time

இந்தியாவில் இதுவரை 1.40 கோடி கொரோனா மாதிரி பரிசோதனைகள்