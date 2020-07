இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,33,395 கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை

தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,33,395 கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை + "||" + 1,43,81,303 samples tested for COVID19 up to 20th July. Of these 3,33,395 were tested yesterday:ICMR

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,33,395 கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை