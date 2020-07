தேசிய செய்திகள்

கடற்படையின் திறனை மேலும் பலப்படுத்த 4 பி-எய்ட்ஐ மல்ட்டி மிஷன் விமானங்களை வாங்க இந்தியா திட்டம் + "||" + Four sub-killer P-8I craft coming to India next year, then talks for six more

கடற்படையின் திறனை மேலும் பலப்படுத்த 4 பி-எய்ட்ஐ மல்ட்டி மிஷன் விமானங்களை வாங்க இந்தியா திட்டம்